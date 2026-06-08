Доплати для пенсіонерів у Харківській області та інші види підтримки передбачені насамперед для соціально вразливих категорій населення.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області передбачені для непрацюючих колишніх військовослужбовців, які утримують непрацездатних членів родини та відповідають встановленим вимогам, повідомляє Politeka.

Йдеться про державну надбавку, яку можуть оформити громадяни з числа військових у відставці — від рядового складу до офіцерів. Водночас така норма не поширюється на осіб, які проходили строкову службу.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, розмір додаткової виплати нині становить близько 1297 гривень за кожного утриманця. Кошти можуть призначатися разом із пенсійним забезпеченням за вислугу років або через встановлену інвалідність.

Основною підставою для отримання надбавки є наявність родича, який перебуває на повному матеріальному забезпеченні пенсіонера. Йдеться про випадки, коли саме він залишається головним джерелом доходу для такої людини.

До переліку утриманців можуть входити батько чи мати похилого віку, особа з інвалідністю, а також чоловік або дружина, які втратили працездатність. Законодавство також допускає інші категорії близьких, якщо вони відповідають визначеним критеріям.

Якщо громадянин забезпечує кількох членів сім’ї, загальний розмір фінансової підтримки збільшується пропорційно кількості осіб.

Водночас Доплати для пенсіонерів у Харківській області не призначають автоматично. Для оформлення необхідно особисто звернутися до відповідного органу та подати заяву.

Для розгляду звернення потрібно підготувати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також документи, що підтверджують родинні зв’язки та статус утриманця.

Фахівці радять не відкладати подання документів, адже своєчасне оформлення дозволить отримувати передбачені законодавством кошти без зайвих затримок.

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