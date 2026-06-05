Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві залишаються доступними через офіційні канали реєстрації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві залишаються частиною гуманітарних програм, які реалізує благодійна організація «Карітас Полтава» для внутрішньо переміщених осіб і вразливих жителів громади, що перебувають у регіоні до 90 днів, повідомляє Politeka.

Йдеться про регулярну підтримку людей, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну та зміну місця проживання. Отримати допомогу можуть переважно переселенці зі статусом ВПО, а також окремі категорії літніх громадян.

Паралельно в Україні продовжують діяти міжнародні гуманітарні програми. Організація Об’єднаних Націй передбачила 2,3 млрд доларів фінансування на підтримку цивільного населення у 2026 році. Частина цих ресурсів спрямовується на продовольчі ініціативи та базові потреби домогосподарств.

Додатково допомогу надає Товариство Червоного Хреста України через регіональні осередки. Людям видають продуктові пакунки або альтернативні форми підтримки, зокрема сертифікати на придбання товарів першої необхідності.

У таких умовах Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві залишаються доступними через офіційні канали реєстрації та перевірені волонтерські платформи, які координують видачу гуманітарної допомоги.

Інформація про актуальні програми публікується на державній платформі єДопомога, у мобільному застосунку «Де Допомога», а також у соціальних мережах благодійних фондів.

Окремо мешканцям радять звертатися до місцевих центрів соціальних служб або слідкувати за оголошеннями у Telegram-каналах організацій, що займаються підтримкою населення.

З 1 січня 2026 року в Україні також запроваджується базова соціальна допомога, яка для частини внутрішньо переміщених осіб може замінювати натуральні набори грошовими виплатами. Формат підтримки залежить від регіону та умов конкретної програми.

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