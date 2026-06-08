Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові надаються з урахуванням індивідуальних потреб громадян.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові організовує Благодійний Фонд «Кінза Харків», який періодично забезпечує мешканців міста та переселенців гуманітарною підтримкою, повідомляє Politeka.

Представники організації наголошують, що регулярно та відкрито інформують про свою діяльність у соціальних мережах, де публікують звіти, оголошення та деталі нових роздач.

Під час однієї з останніх акцій жителям передавали продовольчі набори, засоби особистої гігієни та побутову хімію. Допомога була спрямована передусім людям з інвалідністю та іншим соціально вразливим категоріям населення.

У цьому контексті Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові надаються з урахуванням індивідуальних потреб громадян, зокрема тих, хто має складний стан здоров’я або не може самостійно пересуватися.

Окрему увагу волонтери приділяють харків’янам, які через фізичні обмеження або інші обставини не здатні особисто відвідати місця видачі допомоги.

У таких випадках сформовані пакунки можуть отримувати близькі родичі або офіційні законні представники отримувачів.

Благодійники підкреслюють, що в умовах нинішніх викликів саме системна гуманітарна підтримка допомагає багатьом родинам підтримувати базову стабільність.

Наразі команда волонтерів продовжує активну діяльність у Харкові та готує нові етапи благодійних заходів для місцевого населення.

Щоб дізнатися про наступні дати реєстрації та можливість отримання допомоги, мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційній сторінці організації в Instagram.

Саме там заздалегідь публікують актуальні анонси, умови участі, критерії відбору отримувачів, а також точні адреси та графік роботи пунктів видачі.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.