Графіки відключення світла на 4 червня вводяться за десятками адрес у Харківській області через планові роботи, повідомляє видання Politeka.net.
Графіки відключення світла у Харківській області на 4 червня триватимуть у зв'язку з плановими та ремонтними роботами. Радимо по можливості скоригувати використання побутових електроприладів, підготувати альтернативні джерела освітлення та стежити за оперативними повідомленнями від енергетичних компаній. У разі дострокового завершення робіт електропостачання може бути відновлене раніше запланованого часу.
З 09:00–16:10 години вимикатимуть електрику в селі Олешки. Знеструмлення триватимуть лише за окремими адресами. Обмеження охоплять наступні вулиці:
- в-д Малоолешківський 1, 2, 5
- Надпрудна 38
- Новоолешківська 4, 16, 18, 20, 39
- Олешки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26А, 27, 29, 31
- Староолешківська 5, 6, 7А, 7Б, 7В, 8, 26
- Тиха 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15А, 16, 18, 21, 22
З 09:00 до 16:10 години будуть тривати обмеження в селі Рай-Оленівка через плановий ремонт в електромережах. Зокрема, знеструмлять такі вулиці:
- Рай-Оленівське 1/2, 1А
- пров. 1-й Санаторний сад.діл. 56
- сад.тов. Ліс 46/47
З 09:00–17:00 години не буде електрики в місті Люботин. Зникне світло тільки в будинках, що розташовані лише за окремими адресами:
- в-д Текстильний 3, 5
- в-д Текстильника 4, 5, 6
в-д Шмідта 3, 5
- Військова 28
- Захисників України 1/153, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 кв.1, 15, 15А, 17, 17/1, 19, 19А, 21, 25, 29, 33/1, 35, 37, 39, 41/1, 41А, 45/1, 47/2 кв.1, 47/2 кв.2, 47/2 кв.3, 47/2 кв.5, 47/2 кв.6, 47/2 кв.7, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
- Микити Мізяка 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22/50
- пров. Військовий 1А, 5, 7
- пров. Захисників України 26, 28
- пров. Касіора 9
- пров. Серпневий 1/4, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 13.
Джерело: Люботинська міська територіальна громада
Джерело: Пісочинська селищна рада
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