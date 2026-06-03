Радимо по можливості скоригувати використання побутових електроприладів через графіки відключення світла у Харківській області на 4 червня.

Графіки відключення світла на 4 червня вводяться за десятками адрес у Харківській області через планові роботи, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Харківській області на 4 червня триватимуть у зв'язку з плановими та ремонтними роботами. Радимо по можливості скоригувати використання побутових електроприладів, підготувати альтернативні джерела освітлення та стежити за оперативними повідомленнями від енергетичних компаній. У разі дострокового завершення робіт електропостачання може бути відновлене раніше запланованого часу.

З 09:00–16:10 години вимикатимуть електрику в селі Олешки. Знеструмлення триватимуть лише за окремими адресами. Обмеження охоплять наступні вулиці:

в-д Малоолешківський 1, 2, 5

Надпрудна 38

Новоолешківська 4, 16, 18, 20, 39

Олешки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26А, 27, 29, 31

Староолешківська 5, 6, 7А, 7Б, 7В, 8, 26

Тиха 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15А, 16, 18, 21, 22

З 09:00 до 16:10 години будуть тривати обмеження в селі Рай-Оленівка через плановий ремонт в електромережах. Зокрема, знеструмлять такі вулиці:

Рай-Оленівське 1/2, 1А

пров. 1-й Санаторний сад.діл. 56

сад.тов. Ліс 46/47

З 09:00–17:00 години не буде електрики в місті Люботин. Зникне світло тільки в будинках, що розташовані лише за окремими адресами:

в-д Текстильний 3, 5

в-д Текстильника 4, 5, 6

в-д Шмідта 3, 5

в-д Шмідта 3, 5 Військова 28

Захисників України 1/153, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 кв.1, 15, 15А, 17, 17/1, 19, 19А, 21, 25, 29, 33/1, 35, 37, 39, 41/1, 41А, 45/1, 47/2 кв.1, 47/2 кв.2, 47/2 кв.3, 47/2 кв.5, 47/2 кв.6, 47/2 кв.7, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

Микити Мізяка 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22/50

пров. Військовий 1А, 5, 7

пров. Захисників України 26, 28

пров. Касіора 9

пров. Серпневий 1/4, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 13.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

Джерело: Пісочинська селищна рада

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