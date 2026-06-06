Подорожчання проїзду в Полтаві стало предметом дискусії під час засідання постійної комісії МР з питань містобудування, архітектури, повідомляє Politeka.

Представники автотранспортних підприємств звернулися до міських обранців з офіційним проханням про подорожчання проїзду в Полтаві.

Зокрема, виконавчий директор ТОВ «Євробус» Андрій Малохліб зазначив, що перевізники просять затвердити тариф на рівні економічно обґрунтованого мінімуму.

Своє звернення керівник підприємства аргументував критичним станом компаній, суттєвим зростанням вартості запасних частин та браком коштів на пальне для заправки автобусів.

Через складну фінансову ситуацію у приватних компаніях можливе подорожчання проїзду в Полтаві, проте конкретні нові цифри під час засідання профільної комісії так і не озвучили.

За словами начальника транспортного відділу міськради Сергія Гладких, процедура перегляду діючих тарифів регулюється спеціальним наказом та затвердженою методикою розрахунку.

Зміна вартості квитків може відбуватися у разі коригування умов виробничої діяльності, які не залежать від самих перевізників, наприклад, при зростанні вартості палива більш ніж на 10%.

За результатами проведеного обговорення депутати надали офіційне доручення фахівцям транспортного відділу та економічного управління МВК провести детальні розрахунки.

Економічно обґрунтовані цифри мають підготувати та винести на розгляд під час найближчого засідання виконавчого комітету міської ради.

Нагадаємо, що попереднє підвищення вартості пасажирських перевезень у місті відбулося наприкінці 2025 року.

Джерело: irt.pl.ua

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