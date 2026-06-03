Графіки відключення світла у Полтавській області на 4 червня будуть тривати через планові та профілактичні роботи.

Запроваджені графіки відключення світла у Полтавській області на 4 червня стосуватимуться окремих населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 4 червня будуть тривати через планові та профілактичні роботи. Регулярне технічне обслуговування мереж дозволяє підвищити якість електропостачання, зменшити ризик аварійних відключень та забезпечити більш надійну роботу енергетичної інфраструктури в осінньо-зимовий період і під час пікових навантажень.

04.06.2026 року з 08:00 до 17:00 години в селі Мала Перещепина не буде електрики. Світло зникне в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Базарна (б. 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 27, 29, 39, 41, 43, 45),

Лугова (б. 3),

Незалежності (б. 18, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 71 б, 73)

З 08:00 до 17:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в Полтавській області. Зокрема, знеструмлять село Клюсівка. Через виконання робіт, пов’язаних з росчищенням трас ПЛ не буде електрики за адресами:

Вільхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Молодіжна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

пров.Шкільний (б. 7),

пров.Ювілейний (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14)

В населеному пункті Зачепилівка з 08:00 до 17:00 години будуть вимикати електрику. Знеструмлення стосуються окремих вулиць:

8 Березня (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8),

пров.8 Березня (б. 9, 11),

Берегова (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47),

Бузкова (б. 1, 1А, 1 В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

пров.Відпільний (б. 4, 6),

Відпільня (б. 10),

пров.Городній (б. 2, 5),

пров.Дачний (б. 2, 8),

Дорожна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Козацька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 38),

Кругла (б. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13),

Лісна (б. 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20),

Миру (б. 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

пров.Огородний (б. 1),

пров.Озерний (б. 1, 3, 5, 7, 9),

Піщана (б. 1/1, 1Б, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

пров.Сосновий (б. 1, 3, 4),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 42),

Шкільна (б. 1, 5, 5А, 7, 9, 10).

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада.

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