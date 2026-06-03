Робота для пенсіонерів у Харкові стає все більш затребуваною серед мешканців міста, які прагнуть підтримувати свій фінансовий стан та залишатися активними, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua з’явилося кілька актуальних оголошень про роботу для пенсіонерів у Харкові в різних сферах.

Зокрема, у місті шукають фахівця на посаду менеджера з продажу будівельних матеріалів. Роботодавець обіцяє конкурентну заробітну плату, яка складає від 30000 до 50000 гривень.

У обов’язки працівника входить активний пошук та залучення партнерів, серед яких забудовники, проєктні організації та підрядники.

Такий фахівець має проводити переговори, презентації, зустрічі з клієнтами, здійснювати повний супровід угод на всіх етапах, а також формувати власну базу та контролювати оплати.

Графік передбачає п’ятиденну зайнятість із понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 з однією годиною обідньої перерви.

Ще одна робота для пенсіонерів у Харкові доступна у промисловому секторі міста. Виробниче підприємство запрошує на постійну роботу оператора ЧПУ з токарних або фрезерних машин.

У описі вакансії вказано, що за умови постійної зайнятості заробітна плата становить 50000 гривень, а загалом виплати на токарних та фрезерних машинах можуть сягати 55000 гривень.

Графік передбачає п’ятиденний робочий тиждень по 12 годин за ніч, при цьому передбачені додаткові доплати.

Окрім цього, у місті відкрита вакансія касира у відомій мережі АЗК Glusco Retail. Основними завданнями для нового співробітника будуть здійснення ефективних продажів нафтопродуктів.

Працівник зобов’язаний суворо дотримуватися всіх вимог чинного законодавства щодо касової дисципліни. Також касир має забезпечувати надійне зберіганнявласності АЗС.

Джерело: work.ua

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