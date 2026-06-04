Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові видає Благодійний Фонд «Кінза Харків», який час від часу забезпечує потребуючих жителів гуманітарною допомогою, повідомляє Politeka.

Представники цієї благодійної організації наголошують на тому, що вони завжди відкрито та прозоро розповідають про свою щоденну діяльність у соціальних мережах.

Під час однієї з нещодавніх видач, потребуючим громадянам роздавали спеціальні набори побутової хімії, великі продовольчі набори та засоби особистої гігієни.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові отримали насамперед люди з інвалідністю та представники інших вразливих і соціально незахищених категорій населення.

Окрему увагу волонтери приділили тим харків'янам, які через тяжкий стан здоров’я або інші обмеження взагалі не мають змоги самостійно виходити з дому.

У таких випадках сформовані пакунки з безкоштовними продуктами для ВПО тапенсіонерів у Харкові змогли отримати близькі родичі або офіційні законні представники.

Благодійники щиро переконані, що у нинішні надскладні часи саме системна допомога стає міцним фундаментом стабільності для багатьох українських родин.

Наразі волонтери продовжують свою активну гуманітарну місію на території обласного центру та готують нові благодійні заходи для населення.

Для того щоб дізнатися про наступні дати реєстрації та особисто отримати допомогу, місцевим необхідно слідкувати за всіма оновленнями на офіційній сторінці благодійної організації в інстаграм.

Саме там активісти заздалегідь публікують актуальні анонси, умови реєстрації, критерії відбору отримувачів, а також точні адреси та час роботи пунктів видачі.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

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