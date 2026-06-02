Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається одним із варіантів тимчасової підтримки для людей, які вимушено змінили місце проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують у приватних оголошеннях у різних населених пунктах регіону, де шукають людей для спільного проживання на взаємовигідних умовах, повідомляє Politeka.

У селі Вищий Булатець Лубенського району надають окрему кімнату в приватній оселі для жінки або матері з дитиною. Формат передбачає безоплатне проживання з частковою допомогою по господарству та участю в оплаті комунальних витрат. У помешканні є кухня з технікою, санвузол і базові умови для побуту. Поруч розташовані навчальні заклади, магазини та транспортне сполучення з Лубнами.

Ще один варіант доступний у селі Мачухи поблизу Полтави. Тут пропонують заселення у приватний дім із повним побутовим оснащенням. Умовою є догляд за літньою жінкою, яка проживає в оселі. Локація забезпечена газовим опаленням, інтернетом і необхідною технікою, а також має доступ до аптек, магазинів і громадського транспорту.

У Миргороді також відкрито пропозицію проживання в окремій кімнаті для спокійної жінки або жінки зі статусом ВПО. Оплата за оренду не передбачена, однак важливо підтримувати порядок у житлі. Є всі базові комунікації, включно з водопостачанням, ванною та кухонною зоною, а також можливість проживання з дитиною.

Подібні оголошення демонструють різні формати підтримки переселенців — від міських квартир до сільських будинків із різними умовами співжиття та побутової допомоги.

Джерело: Допомагай

