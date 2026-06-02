Згідно з правилами грошової допомоги для ВПО в Харківській області, пріоритетне право на отримання фінансових грантів нададуть при дотриманні вимог.

Продовжує діяти програма, у межах якої можна отримати грошову допомогу для ВПО в Харківській області в розмірі до 3 100 доларів, пише Politeka.net.

Фінансування спрямоване на підтримку громадян, які постраждали від наслідків війни, були змушені змінити місце проживання або зазнали втрат у власній підприємницькій діяльності.

Йдеться про грантову програму, яку реалізує міжнародна організація Helvetas Swiss Intercooperation. Ініціатива орієнтована на фізичних осіб-підприємців, самозайнятих громадян та людей, які ведуть незалежну професійну діяльність і потребують фінансової підтримки для відновлення або розвитку власної справи.

У межах проєкту передбачено надання грантів тим заявникам, чий бізнес постраждав унаслідок бойових дій або які були змушені переїхати через війну до безпечніших регіонів країни. Програма покликана допомогти таким громадянам відновити економічну активність, створити нові можливості для працевлаштування та забезпечити стабільне джерело доходу.

Згідно з правилами програми, пріоритетне право на отримання фінансових грантів нададуть заявникам, які після повномасштабної війни (з 24.02.2022 року):

Отримали статус внутрішнього переселенця;

Ставши ВПО, повернулись на колишню адресу проживання;

Мають статус ветерана;

Є особою з інвалідністю;

Мають на утриманні особу з інвалідністю;

Є членом родини загиблого військовослужбовця;

Самотні батько чи матір;

Багатодітні матері та батьки;

пенсіонери, віком більш ніж 60 років.

Розмір грошової допомоги в Харківській області залежатиме від потреб заявника та поданого бізнес-плану. Максимальна сума фінансування може становити до 3 126 доларів США, що еквівалентно приблизно 139,1 тисячі гривень. Водночас із грантових коштів можуть бути утримані обов’язкові податки та збори, зокрема 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Після сплати податків фактична сума виплати може становити близько 107 тисяч гривень.

Умовами програми передбачено, що грант може отримати лише одна особа з родини. Виділені кошти дозволяється спрямувати на придбання обладнання для ведення бізнесу, закупівлю витратних матеріалів у межах встановлених лімітів, а також оплату послуг, необхідних для розвитку підприємницької діяльності.

Для участі у програмі необхідно заповнити спеціальну анкету та надати пакет документів, що підтверджує відповідність вимогам проєкту. Подання заявок триватиме до 12 червня включно, тому потенційним учасникам рекомендують не відкладати реєстрацію та завчасно підготувати всі необхідні документи.

Джерело: ГУРТ.

