Подорожчання проїзду в Полтавській області фіксують у Кременчуці, де пасажири зіткнулися з різницею вартості поїздок у приватному громадському транспорті, повідомляє Politeka.net.

Після засідання виконавчого комітету міський голова Віталій Малецький прокоментував ситуацію та заявив про намір перевірити реальні розцінки на лініях. За словами посадовця, частина мікроавтобусів бере 20 гривень, тоді як інші — вже 25.

Журналісти звернули увагу, що така різниця викликає запитання щодо узгодженості тарифної політики. Окремі водії в неофіційних розмовах зазначають, що нижчий рівень оплати залишається економічно прийнятним, однак офіційні рішення демонструють іншу картину.

Міський голова пояснив, що чинний рівень у 25 гривень запроваджували як тимчасовий варіант через здорожчання пального та електроенергії. Наразі триває регуляторна процедура, яка має визначити остаточну вартість поїздки для всіх перевізників.

Питання передали профільному управлінню, яке працює з керівниками транспортних підприємств. Утім, у міській владі визнають, що контроль за фактичними розрахунками на маршрутах потребує посилення.

Віталій Малецький доручив провести перевірку ситуації та порівняти дані з реальними спостереженнями на вулицях міста. Він також пообіцяв особисто пройтися маршрутами, щоб оцінити фактичний рівень оплати.

У ході обговорення пролунала критика на адресу частини перевізників, які заявляють про збитковість роботи. Міська влада планує протягом травня збирати пропозиції від мешканців і врахувати їх під час фінального рішення.

Окремо наголошено на необхідності чіткого маркування транспорту, щоб пасажири могли заздалегідь розуміти, де діє різний тарифний режим. Це має зменшити плутанину під час поїздок.

У підсумку подорожчання проїзду в Полтавській області стало приводом для додаткового перегляду організації перевезень у Кременчуці та посилення контролю за фактичними розрахунками на маршрутах.

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