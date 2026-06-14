Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються через спеціалізовані центри підтримки, повідомляє Politeka.

Соціальні ініціативи спрямовані на те, щоб забезпечити базові потреби людей, які втратили стабільність через війну або опинилися у скрутному матеріальному становищі.

Одним із ключових осередків допомоги в обласному центрі є благодійний фонд Карітас.

Представники фонду зазначають, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві видаються періодично, залежно від наявності ресурсів та надходжень від міжнародних партнерів.

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Для того щоб вчасно дізнатися про початок реєстрації, жителям міста та області рекомендують уважно стежити за офіційними повідомленнями в соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналі організації.

Саме там публікують актуальні дати, час та детальні умови отримання пакунків, щоб уникнути великих черг та забезпечити прозорість процесу.

Важливо розуміти, що допомога має адресний характер і надається тим, хто найбільше її потребує на певному етапі.

Організатори звертають увагу на те, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві часто розраховані на людей, які нещодавно прибули до регіону.

Наприклад, під час останніх заходів підтримку надавали переселенцям, які зареєструвалися у місті чи Полтавській області протягом лютого або березня 2026 року.

Оскільки гуманітарна ситуація постійно змінюється, організатори просять заздалегідь уточнювати всю інформацію за контактними номерами.

У разі виникнення додаткових питань можна зателефонувати за номером 050 346 4881. Фахівці зазначають, що подібні акції підтримки будуть повторюватися у майбутньому.

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