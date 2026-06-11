Саме через ці механізми реалізуються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві залишаються частиною гуманітарних програм, що діють у 2026 році за підтримки міжнародних донорів і благодійних організацій, повідомляє Politeka.

У місті такі набори формують і розподіляють через мережу партнерських структур. Зокрема, «Карітас Полтава» надає продовольчі пакунки для внутрішньо переміщених осіб і людей похилого віку, які нещодавно зареєструвалися в громаді. Термін перебування до 90 днів визначається як один із критеріїв участі в програмі.

Допомога спрямована на покриття базових потреб у харчуванні під час адаптаційного періоду, коли люди ще не мають стабільних доходів або повної соціальної підтримки.

У межах ширших ініціатив гуманітарного фінансування міжнародні структури продовжують інвестувати в такі програми по всій Україні. Зокрема, ООН заклала 2,3 млрд доларів на підтримку соціальних і продовольчих проєктів, частина яких реалізується й у Полтавському регіоні.

Саме через ці механізми реалізуються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, що розподіляються серед найбільш вразливих категорій населення.

Окремий напрям роботи забезпечує Товариство Червоного Хреста, яке у регіоні видає або готові набори, або сертифікати для самостійного придбання товарів першої необхідності.

З 2026 року також діє оновлена модель соціальної підтримки, де частина громадян може отримувати грошову базову допомогу замість натуральних наборів продуктів. Це поступово змінює формат адресної підтримки.

Інформацію про доступні програми мешканцям рекомендують перевіряти через державні сервіси та волонтерські канали. Серед них — платформа «єДопомога», застосунок «Де Допомога» та офіційні сторінки благодійних фондів у месенджерах і соцмережах.

Джерело: pokrovsk24.news

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.