Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надають переважно у форматі співжиття з власниками.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують у Полтаві та Котелевському районі через приватні оголошення, повідомляє Politeka.

Йдеться про розміщення у будинках із присадибними ділянками та умовами спільного побуту.

У Полтаві, на провулку Тупому, власники готові надати велику окрему кімнату в оселі з садом і городом. Варіант розрахований на жінку або подружжя без дітей. Зручності часткові, однак у будинку тепло й є базові умови для проживання. В іншій кімнаті мешкає літня бабуся, яка самостійно себе обслуговує, проте має вікові порушення пам’яті. Господарі шукають порядних, охайних людей, бажано з досвідом життя у приватному секторі, адже необхідно підтримувати лад на подвір’ї та допомагати з нескладними господарськими справами.

Ще одна пропозиція розташована у селі Козлівщина Котелевського району. Там здають кімнату в приватному будинку з водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням, душем і туалетом. Встановлено бойлер, є інтернет, а на випадок вимкнення електрики передбачений інвертор. Окремо облаштована літня кухня, що дозволяє готувати у теплий період року.

На території утримують курей, собаку та котів. Власники шукають жінку для спільного проживання та взаємної підтримки у повсякденних справах. У селі працюють магазини, школа, дитсадок, поруч проходить траса. Відстань до обласного центру — близько 17 кілометрів, маршрутні автобуси курсують регулярно.

Окремо фахівці радять уважно ставитися до оголошень із фінансовими обіцянками від невідомих осіб, адже під виглядом допомоги можуть діяти шахраї.

Загалом безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надають переважно у форматі співжиття з власниками, із розрахунком на відповідальність, взаємоповагу та участь у господарстві.

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