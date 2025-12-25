Графік відключення газу з 26 до 29 грудня у Житомирській області принесе незручності для багатьох місцевих жителів.

Графік відключення газу з 26 до 29 грудня у Житомирській області буде введений через планові регламентні та технічні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 26 до 29 грудня у Житомирській області стосується, зокрема, смт Черняхів та села Квітневе.

Так, у Черняхові 26.12 2025 року фахівці тимчасово припинять газопостачання на вулицях Благовіщенська, Шухевича, Івана Франка, Юрія Мовчана та Пушкіна. Відновлення подачі блакитного палива відбудеться одразу після завершення регламентних робіт.

Окрім цього, у селі Квітневе тимчасове обмеження газопостачання заплановане на 29.12 2025 року. Через роботи з технічного обслуговування систем газопостачання блакитне паливо не надходитиме до будинків на вулиці Володимира Дідківського.

Газовики наголошують, що відновлення постачання буде здійснене після завершення робіт і радять мешканцям перекрити крани перед газовими приладами.

Також фахівці радять враховувати графік відключення газу з 26 до 29 грудня у Житомирській області при плануванні власних побутових справ.

Газовики нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час використання блакитного палива в побуті. Для пришвидшення відновлення подачі кожне домоволодіння має забезпечити доступ для огляду газопроводів та приладів і усунути виявлені технічні порушення.

Також важливо, щоб встановлені газові прилади відповідали проєкту газифікації та мали актуальні акти перевірки димових і вентиляційних каналів.

