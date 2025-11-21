Повышение тарифов на воду в Ровенской области связано с ростом расходов на сырье, электроэнергию и обслуживание сетей.

Исполком Острожского городского совета принял решение о повышении тарифов на воду в Ровенской области, сообщает местный "Водоканал", пишет Politeka.

Новые цены вступили в силу с 1 ноября 2025 года.

По сообщению предприятия, кубометр воды теперь стоит 35,57 грн., а услуги водоотвода — 61,45 грн. Общая сумма за обе услуги составит 97,02 грн за кубометр.

С 1 января 2026 года цены снова вырастут: вода подорожает до 36,42 грн., водоотвод — до 63,30 грн. Итоговая стоимость услуг достигнет 99,72 за кубометр. Отдельно предусмотрена ежемесячная абонентская плата 24,07.

Местные чиновники подчеркивают, что повышение тарифов на воду в Ровенской области связано с ростом расходов на сырье, электроэнергию и обслуживание сетей. Жителям советуют учитывать новые цены при составлении семейного бюджета и планировании расходов на следующий год.

Предприятие водоснабжения отмечает, что изменения расценок необходимые для стабильного обеспечения качественной водой и поддержки развития инфраструктуры города.

Помимо роста коммунальных тарифов, жители Ровенской области почувствовали удорожание проезда в автобусах и маршрутках.

На части направлений, в частности, в Здолбуновском и Шпановском районах, новые цены ввели с 8 ноября. В Ровенском районе подорожание коснулось Тучина, Забороли, Александрии, Любомирки и Каменной Горы.

Основными причинами перемен называют подорожание горючего и смазочных материалов, увеличение расходов на автостанционные услуги, техосмотр, страховые полисы и стоянку. Дополнительно на тарифы повлияло сокращение пассажиропотока примерно на 50%.

