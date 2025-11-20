Повышение тарифов на воду в Ровенской области стало ключевым решением, принятым исполкомом Острожского городского совета, сообщает Politeka.
Члены заседания поддержали ходатайство местного «Водоканала» и согласовали новые расценки для потребителей общества.
С 1 ноября 2025 года жители платят 35,57 грн за кубометр воды и 61,45 за водоотвод. Общая сумма за услуги составит 97,02 за кубометр. В решении также отмечено, что с новогоднего периода тарифы снова возрастут.
С 1 января 2026 цена воды будет составлять 36,42 грн за кубометр, а водоотвод — 63,30. Итоговая стоимость достигнет 99,72 за кубометр. Отдельно определена абонентская плата - 24,07 ежемесячно.
Повышение тарифов на воду в Ровенской области повлияет на бюджеты семей, поэтому жителям советуют учитывать новые данные при планировании расходов.
Кроме того, что подорожание затронуло сферу коммунальных услуг, оно также повлияло на стоимость проезда в Ровенской области.
В некоторых направлениях, в частности Здолбуновском и Шпановском, новые расценки вступили в действие с 8 ноября. Для Ровенского района – Тучин, Забороль, Александрия, Любомирка, Каменная Гора – тариф повысили тоже.
Основными факторами такой ситуации называют рост расходов на автостанционные услуги, военный сбор, горючее и смазочные материалы, страховые полисы, техосмотр и стоянку. Значительное влияние оказало и сокращение пассажиропотока — оно уменьшилось примерно на 50%.
Одновременно подорожание призвано стабилизировать работу транспортной сети и обеспечить надлежащий уровень обслуживания пассажиров.
