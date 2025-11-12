Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге направлена ​​не только на внутренне перемещенные лица, но и жителей города.

Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется благотворительным фондом "Каритас", однако только при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации в Фейсбуке.

Благотворительная организация «Каритас Кривой Рог», при поддержке Caritas Norge и финансировании правительства Норвегии, продолжает регистрацию на получение поддержки. Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется в виде специальных ваучеров (сертификатов) для приобретения товаров гигиены в сети магазинов АТБ.

Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге направлена ​​не только на внутренне перемещенные лица, но и жителей Кривого Рога. В частности, программа предусматривает поддержку для внутренне перемещенных лиц и местных жителей, жилье которых пострадало в результате военных действий.

Предпочтение в предоставлении поддержки предоставляется семьям, относящимся к следующим категориям: семьи с несовершеннолетними детьми с инвалидностью и одинокие матери, родители или опекуны несовершеннолетних детей.

Для подтверждения статуса одинокой матери, отца или опекуна необходимо предоставить один из следующих документов: решение суда о разводе с лицом, указанным в свидетельстве о рождении ребенка, свидетельство о смерти одного из родителей или выписку 135 из отдела ЗАГС.

Подробную информацию об условиях участия в программе можно получить по телефону указанному в сообщении организации с 10:00 до 16:00 в будние дни с понедельника по пятницу. Программа призвана обеспечить доступ к базовым средствам гигиены для наиболее уязвимых групп населения и предоставить им необходимую поддержку в сложных жизненных обстоятельствах.

