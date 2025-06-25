Ограничения движения транспорта в Днепропетровской области вводятся из-за летней жары, сообщает Politeka.

В частности, в Никопольском районе временно ограничивают передвижение большегрузного транспорта. Такую информацию дает Никопольский городской совет. По словам представителей власти, цель мероприятия – сохранение дорожного покрытия, которое в условиях высокой температуры может деформироваться или разрушаться.

Ограничения будут действовать ежедневно с 10:00 до 18:00, если температура воздуха превысит отметку +28°C. В настоящее время движение фур, грузовиков и другого тяжеловесного транспорта по автодорогам района запрещено. Такие действия согласованы с рекомендациями дорожных служб и согласованы на областном уровне.

В Никопольском горсовете призывают водителей с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршруты, учитывая погодные условия.

«Просим водителей учитывать эти изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования для сохранения безопасных и качественных дорог для всех участников движения» , — говорится в официальном обращении.

Ограничение движения транспорта в Днепропетровской области в летний период – это предохранительный шаг, позволяющий избежать масштабных повреждений инфраструктуры. В регионе отмечают, что такие меры — временные, однако необходимые для безопасности и экономии бюджетных средств на будущий ремонт дорог. Водителям следует внимательно следить за прогнозом погоды и сообщениями органов власти.

Такие сезонные запреты уже давно стали стандартной практикой во многих регионах Украины, что подтверждает их эффективность в сохранении дорог.

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