Новый график поездов на Полтавщине коснется жителей сразу нескольких районов, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов на Полтавщине предусматривает, что часть пригородных маршрутов будет сокращена, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте "Укрзализныци", решение связано с понижением пассажиропотока и оптимизацией расходов.

Новый график поездов на Полтавщине вступает в силу уже с 15 мая. На этот раз изменения коснулись двух пригородных рейсов, курсировавших между нашим облцентром и Гребенкой. Теперь конечная остановка для обоих будет на станции Ромодан.

В "Укрзализныце" объяснили, что такая корректировка расписания связана с недостаточной загруженностью на части маршрута. Новый график поездов на Полтавщине предусматривает, что сокращение коснулось № 6727/6369, ранее ехавшего от нашего города в Гребенку.

Аналогично изменен маршрут № 6362/6722, ранее направлявшийся в обратном направлении. В компании отмечают, что пассажиры заранее информируются через официальные ресурсы и советуют обязательно проверять расписание перед поездкой.

Изменения вводятся для рационального использования подвижного состава и должны позволить сосредоточиться на более востребованных направлениях. Так что если вы планируете поездку по железной дороге после 15 мая, обязательно сверьте расписание, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

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