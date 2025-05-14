Новый график поездов на Полтавщине предусматривает, что часть пригородных маршрутов будет сокращена, сообщает Politeka.
Как информируют на официальном сайте "Укрзализныци", решение связано с понижением пассажиропотока и оптимизацией расходов.
Новый график поездов на Полтавщине вступает в силу уже с 15 мая. На этот раз изменения коснулись двух пригородных рейсов, курсировавших между нашим облцентром и Гребенкой. Теперь конечная остановка для обоих будет на станции Ромодан.
В "Укрзализныце" объяснили, что такая корректировка расписания связана с недостаточной загруженностью на части маршрута. Новый график поездов на Полтавщине предусматривает, что сокращение коснулось № 6727/6369, ранее ехавшего от нашего города в Гребенку.
Аналогично изменен маршрут № 6362/6722, ранее направлявшийся в обратном направлении. В компании отмечают, что пассажиры заранее информируются через официальные ресурсы и советуют обязательно проверять расписание перед поездкой.
Изменения вводятся для рационального использования подвижного состава и должны позволить сосредоточиться на более востребованных направлениях. Так что если вы планируете поездку по железной дороге после 15 мая, обязательно сверьте расписание, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.
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