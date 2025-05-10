Работа для пенсионеров в Полтаве становится все более доступной для тех, поэтому подробнее рассказываем о том, какие есть возможности.

Работа для пенсионеров в Полтаве предполагает не только временную подработку, но и стабильные места с достойной оплатой, сообщает Politeka.

На платформе OLX.ua предлагаются вакансии, которые подходят для людей, имеющих опыт в той или иной сфере и готовы работать по гибкому графику, что позволяет совмещать труд с другими делами или отдыхом. Это хорошая возможность не только подзаработать, но и чувствовать себя нужным.

Одним из наиболее интересных предложений является работа для пенсионеров в Полтаве охранником на ночную смену для детских аттракционов. Зарплата составляет от 6 до 20 тысяч гривен в месяц. Труд является сезонным и охватывает несколько районов города, в том числе Огневку, Подол и Сады 1.

Еще одно предложение - тракторист в небольшом фермерском хозяйстве. Зарплата здесь варьируется от 35 до 45 тысяч. Это полная занятость и обязанности заключаются в выполнении задач в поле на тракторе МТЗ 82.1. Для людей с опытом есть возможность стать помощником на комбайне, а также труд может быть частичным или сезонным.

Для пожилых людей эта вакансия тоже подходит. Размещение и питание предоставляются в селе Мильцы, недалеко от облцентра. Для тех, кто ищет менее интенсивный труд, есть водительское место на ЗИЛ самосвал. Зарплата варьируется от 15 до 20 000 в месяц. Здесь также гибкий график и возможная частичная занятость.

Таким образом, работа для пенсионеров в Полтаве сегодня охватывает не только простые подработки, но и стабильные возможности для тех, кто хочет продолжать работать.

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