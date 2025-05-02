Некоторым жителям Киевской области из-за новых графиков отключения света на 3 мая 2025 года придется провести 11 часов без электроэнергии.

Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут применяться в Киевской области в субботу, 3 мая 2025 года, сообщает Politeka.

В субботу ДТЭК продолжит проведение профилактических работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварии. Поэтому 3 мая в Киевской области будут применены локальные графики отключения света.

В частности, как предупреждают в ДТЭК, плановые обесточения будут действовать в пределах Кагарлыкской городской территориальной общины в Обуховском районе, пишет Politeka. Ориентировочно с 8:30 до 19:30 без электроэнергии останутся жители таких населенных пунктов:

город Кагарлык по улицам Белоцерковской, Демиденко, Каштановой, Одесской, Перспективной, Сергиенко, Защитников Украины, переулку Сергиенко;

село Переселение по ул. Молодежная и Полевая;

село Землянка (ул. Шевченко);

село Зеленый Яр (ул. Молодежная, Лесная).

Для Киева и других населенных пунктов области пока не сообщалось о планируемых графиках отключения света на 3 мая. За актуальной информацией следите на страницах ДТЭК и своей территориальной общины.

Кроме того, "Укрэнерго" обращается к украинцам с призывом перенести максимальное энергопотребление на период с 10 до 16 часов, и именно тогда использовать мощные электроприборы. Дело в том, что в указанное время активно работают солнечные электростанции и помогают разгрузить общую сеть.

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