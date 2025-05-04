Кроме запланированных работ возможны и срочные отключения света на неделю 5-11 мая в Полтавской области, в частности в районах вблизи промышленных предприятий.

Отключение света на неделю 5-11 мая в Полтавской области будет действовать через плановые работы, однако оно затронет лишь несколько районов, сообщает Politeke.net.

Предупреждение было предоставлено в ДТЭК.

Отключение света в неделю 5-11 мая в Полтавской области произойдет в связи с проведением работ. Возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей по адресам:

Пгт Скороходово 05.05. с 08:00 до 17:00:

Элеваторная (1, 1А, 5, 9, 11, 17, 19)

Заводская (1, 9, 11)

Леси Украинки (2, 4, 12)

Молодежная (5, 10, 12)

Полтавская (5, 9, 11)

Миру (16)

Смт Слышное 05.05 с 08:00 до 17:00

Энергетиков (д. 4Б, 10, 14, 16А, 16Б)

Село Таверовка 05-ого с 08:00 до 17:00

Кооператив

Ореховая

Заречная

Нова

Садовая

Хомутенко

Школьно

Яблонева

Село Лозоватка 05-ого с 08:00 до 17:00

Центральная

Спортивная

Шевченко

Набережная

Независимости

Миру

Садовая

Гагарина

город Кременчуг 05-ого с 08:00 до 20:00:

Евгения Патона (д. 25)

Кузьмы Скрябина (1, 2В, 3)

Алексея Древаля (182/1, 184, 186, около 182/1)

В Новой Знаменке электроснабжение не будет на:

Большой Путь

Гоголя

Индустриальная

Кременчугская

Кременчугский

Ломоносова

Пригородная

Пятихатский

Песчаное 05.05. с 08:00 до 20:00

Леси Украинки (д. 95)

06.05.2025 с 08:00 до 17:00 с. Бобрик

Деревня (б. 3, 4, 10, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 36, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 60а, 64, 66, 68, 72, 84 88, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 112)

Дружбы (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56)

Левада (б. 1, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40)

Лесная (б. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32)

пер. Лесной (б. 2, 3)

Луговая (б. 5, 9, 15)

Молодежная (б. 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27)

Полевая (б. 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26)

Припсельская (б. 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 26, 31, 35, 37,

Центральная (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 33 38, 40, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 51, 52, 57, 61а, 66, 67, 70, 72, 73, 76, 77, 79, 83, 85, 87, 9 9 103, 107, 107а, 109, 111, 115, 123)

Шевченко (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21)

пров. Шевченко (б. 2, 4, 6, 8, 11)

с. Педорычи

Рокитна (р. 3, 7, 11, 17)

Садовая (б. 4, 6, 8, 12, 14, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 48)

Сумска (б. 2, 4, 8, 12, 14, 20, 22, 24, 28)

Обращаем внимание, что эти временные отключения света в Полтавской области с 5 по 11 мая связаны с необходимостью улучшения качества и стабильности электроснабжения в будущем. Кроме запланированных работ возможны и срочные отключения, в частности в районах вблизи промышленных предприятий и транспортных магистралей.

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