Прогноз погоды в Харькове на неделю с 5 по 11 мая обещает, что будет преимущественно постоянная температура с осадками

Синоптики сделали прогноз погоды в Харькове на неделю с 5 по 11 мая, весна в эти дни обещает быть капризной, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 5 по 11 мая. В понедельник 5-го числа: день продержится довольно пасмурным. Облака продержатся до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха достигает максимума +23°C.

Во вторник, 6.05: воздух прогреется до +20°C, но солнце за облаками почти не будет видно — небо останется пасмурным до конца дня. Дождей не предполагается.

Среда, 7.05: начнется с угрюмого утра. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь. Температурные колебания от +15 до +22°C.

Четверг, 8 мая, принесет облачную погоду без осадков. Наши предки заметили, что в этот день ожидается снег. В течение дня продержится +13…+18°C.

В пятницу, 9.05: харьковчанам следует ожидать пасмурного утра и вечера, однако днем ​​небо затянется облаками. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +11…+18°C.

Суббота, 10.05: будет преимущественно пасмурной, однако солнце иногда будет радовать горожан. Ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Температура будет колебаться от +10 до +20°C.

В воскресенье 11-ого: небо останется затянутым облаками на протяжении всего дня. Осадков не ожидается. Температурные показатели от +11 до +19°C.

Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 5 по 11 мая обещает, что будет преимущественно сухо, но с переменной облачностью и колебаниями температуры.

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