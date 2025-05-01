Некоторым жителям Киевской области из-за новых графиков отключения света 2 мая 2025 года придется некоторое время посидеть без электроэнергии.

В ДТЭК рассказали, какие графики отключения света будут задействованы в Киевской области в пятницу, 2 мая 2025 года, сообщает Politeka.

На пятницу энергетики запланировали в регионе профилактические работы в сетях, которые должны повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварии в будущем.

Во время проведения таких работ придется применить временные плановые обесточивания, которые продлятся от трех до одиннадцати часов в сутки.

В Вышгородском районе Киевской области графики отключения света на 2 мая вводятся в пределах Пирновской территориальной общины. ДТЭК предупреждает, что обесточения состоятся с 9:00 до 12:00 в следующих населенных пунктах:

село Жукин – по улицам Гетманской, Дачной, Дружбы, Апрельской, Киевской, Коцюбинского, Луговой, Мира, Новосельной, Оборок, Победы, Придеснянской, Турчинской, Украинской, Шевченко, переулку Дубовый;

селе Воропаев – по ул. CТ "Авиатор", СТ "Букет", СТ "Букет-3".

В Обуховском районе графики отключения света на 2 мая планируются на территории Кагарлыкской городской общины, пишет Politeka.

Без электроэнергии с 8:30 до 19:30 останутся жители города Кагарлык по улицам Строителей, Гоголя, Грушевского, Родниковая, Одесская, Сечевых Стрельцов, Ставянка, Степная, Трохименко Карпа, Счастливая.

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