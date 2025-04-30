В ДТЭК рассказали, какие графики отключения света будут действовать на территории Киевской области в четверг, 1 мая 2025 года.

Профилактические работы в электросетях в Киевской области продолжаются, поэтому 1 мая 2025 года будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что на 1 мая графики отключения света вводятся в пределах Кагарлыкской общины в Обуховском районе Киевской области. Обесточения будут действовать ориентировочно с 8:30 до 19:30 и затронут следующие населенные пункты:

город Кагарлык (по улицам Строителей, Гоголя, Грушевского, Родниковая, Одесская, Сечевых Стрельцов, Ставянка, Степная, Трохименко Карпа, Счастливая);

село Кадомка (ул. Михайлова).

В целом, по данным компании "Укрэнерго", сейчас по Украине потребление электроэнергии на уровне сезонных показателей. При этом суточный максимум энергопотребления приходится на вечерние часы, сообщает Politeka.

Энергетики просят украинцев при возможности перенести активное энергопотребление на период, когда эффективно работают солнечные электростанции, чтобы максимально сбалансировать мощности. Рекомендуется использовать мощные электроприборы в период с 10 утра до 18 часов вечера.

О других графиках отключения света в Киеве и области на 1 мая ДТЭК пока не объявлял, но ситуация еще может измениться. За дополнительной и актуальной информацией следите на страницах ДТЭК и своей территориальной общины.

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