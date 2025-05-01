Повышения тарифов на газ с 1 мая в Харькове не будет, однако горожане заплатят больше из-за третьей платежки

Повышение тарифов на газ с 1 мая в Харькове не произойдет, однако придется больше платить из-за так называемой третьей платежки, которая поступит жителям города, сообщает Politeka.net.

Об этом было предупреждено в ООО "Газораспределительные сети Украины".

Повышения тарифов на газ с 1 мая в Харькове не будет, однако горожане заплатят больше через третью платежку. С 1.05 2025 года украинцев, проживающих в многоквартирных домах, ожидает новая платежка за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Это дополнительный счет, который не отразится на стоимости самого голубого топлива, но увеличит общие затраты на газоснабжение.

Стоимость обслуживания будет разной в каждом доме и будет зависеть от нескольких факторов:

длины трубопроводов;

количества соединений (муфт);

количества газовых кранов в здании;

технического состояния и возраста дома.

Обслуживающая компания определяет общую сумму стоимости работ и распределяет ее между всеми жителями. В то же время счета будут выставлять не ежемесячно — в старых домах (которым больше 25 лет) такая платежка будет приходить раз в три года, в более новых — раз в пять лет.

В Кабинете Министров заверили, что вопрос повышения тарифа пока не рассматривается. Для 98% потребителей, получающих газ от «Нафтогаза», цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

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