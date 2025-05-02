Социальные выплаты на детей в Харькове продолжат предоставляться в мае, однако существуют нюансы.

Социальные выплаты на детей в Харькове с 1 мая смогут немного помочь не только одиноким родителям, но и беременным женщинам, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, чего ждать в последний месяц весны.

Помощь при беременности и родах: сколько могут получить женщины в мае

Размер выплат официально работающим женщинам зависит от их средней заработной платы за последние 12 месяцев перед выходом в декрет. В 2025 году максимальная сумма пособия может достигать 106 500 грн в месяц, тогда как минимальная — 7100 грн.

Женщины, у которых нет официального трудоустройства, получают 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица. В мае 2025 года эта сумма составит 757 грн.

Социвыплаты после рождения малышей

Размер государственной помощи после рождения малыша остается неизменным – 41 280 гривен. Она производится частями:

10 320 гривен – однократно;

по 860 гривен ежемесячно в течение трех лет.

Государственная поддержка одиноких родителей

Одинокие матери или родители могут оформить соответствующую помощь онлайн через портал Дія. Эти социальные выплаты на детей в Харькове зависят от дохода семьи — ее исчисляют как разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом на одного человека в семье за ​​последние полгода.

Основанием для назначения помощи является отсутствие записи о втором родителе в свидетельстве о рождении дитя или внесении данных только со слов матери.

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