Графики отключения света на Харьковщине в мае 2025 установлены для обеспечения надежной и безопасной работы электросетей.

Графики отключения света на Харьковщине в мае 2025 года пройдут только в отдельных районах из-за запланированных работ, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, где будут введены временные ограничения.

Обновленное расписание пока внедряют только в отдельных общинах. Так, АО «Харьковоблэнерго» сообщает о временном прекращении электроснабжения в связи с проведением ремонтных работ.

1 мая 2025 года с 09:00 до 17:00 в ограничение электроэнергии запланировано в следующих населенных пунктах:

пгт Селекционное;

пгт Утковка (частично);

села Кринички и Лелюки.

По всем вопросам можно обращаться в колл-центр по телефону: 063-05-40-413.

2 мая 2025 года с 09:00 до 17:00 согласно сообщению Люботинского городского территориального общества, электроснабжение будет отключено в поселке Манченко, Харьковского района по следующим адресам:

ул. Железнодорожная, дом. 21;

ул. Руслана Шимона, дом. №: 45, 83-84, 86-94, 96-99, 100-102, 104-109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 124.

Графики отключения света на Харьковщине в мае 2025 года носят временный характер и установлены для обеспечения надежной и безопасной работы электросетей. Местные жители призывали с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свои дела в соответствии с расписанием.

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