Временно будет приостановлено распределение голубого топлива и введен график отключения газа на Киевщине в мае 2025 года.

Появился график отключения газа на Киевщине в мае 2025 года, это произойдет в связи с плановыми работами на трубопроводах, сообщает Politeka.net.

Предупреждение было сделано в пресс-службе Газсети.

График отключения газа на Киевщине в мае 2025 года был введен в связи с проведением плановых работ на газовых сетях. Временно будет приостановлено распределение голубого топлива по следующим адресам:

Село Семиполки

В период с 1 по 2 мая в рамках реконструкции газовых сетей будет прекращено газоснабжение до 175 жилых домов.

Село Шкаровка

6 мая с 08:00 до 17:00 из-за работ на газопроводе среднего давления временно будут ограничены поставки голубого топлива в 18 частных домов по улице Дружбы.

Кроме этого, график раписание затронет село Полевое. ГРМУ будет проводить плановое техническое обслуживание газовых сетей в многоквартирных домах по ул. Мира:

№1 — с 5 по 6 число

№ 2 - с 8 по 9 число

№ 3 - с 12 по 13 число

здание 4 - с 14 по 15 число

здание 5 - 19.05

здание 6 - 21.05

здание 7 - 22.05

Дом 8 - 23.05

Дом 9 - 26.05

Дом 11 - 27.05

Дом 12 - 28.05

В Газсетях обратились к жителям этих населенных пунктов и попросили перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами; не открывать их до завершения работ и официального возобновления газоснабжения.

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