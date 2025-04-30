Появился график отключения газа на Киевщине в мае 2025 года, это произойдет в связи с плановыми работами на трубопроводах, сообщает Politeka.net.
Предупреждение было сделано в пресс-службе Газсети.
График отключения газа на Киевщине в мае 2025 года был введен в связи с проведением плановых работ на газовых сетях. Временно будет приостановлено распределение голубого топлива по следующим адресам:
- Село Семиполки
В период с 1 по 2 мая в рамках реконструкции газовых сетей будет прекращено газоснабжение до 175 жилых домов.
- Село Шкаровка
6 мая с 08:00 до 17:00 из-за работ на газопроводе среднего давления временно будут ограничены поставки голубого топлива в 18 частных домов по улице Дружбы.
Кроме этого, график раписание затронет село Полевое. ГРМУ будет проводить плановое техническое обслуживание газовых сетей в многоквартирных домах по ул. Мира:
- №1 — с 5 по 6 число
- № 2 - с 8 по 9 число
- № 3 - с 12 по 13 число
- здание 4 - с 14 по 15 число
- здание 5 - 19.05
- здание 6 - 21.05
- здание 7 - 22.05
- Дом 8 - 23.05
- Дом 9 - 26.05
- Дом 11 - 27.05
- Дом 12 - 28.05
В Газсетях обратились к жителям этих населенных пунктов и попросили перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами; не открывать их до завершения работ и официального возобновления газоснабжения.
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