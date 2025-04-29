Пенсия во Львове стала основой для юридической битвы, когда Пенсионный фонд пытался заставить Ощадбанк раскрыть информацию о неустановленном лице.

Пенсия во Львове в размере более 77 тысяч поступила неизвестному человеку после смерти получательницы, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Галицкого районного суда, Пенсионный фонд пытался заставить Ощадбанк раскрыть информацию о неустановленном лице, которое получило пенсию во Львове умершей женщины на сумму 77 377.

Гражданка, получавшая пенсию во Львове по возрасту и по потере кормильца, умерла 11 мая 2023 года. Однако, несмотря на это, выплата продолжала поступать. Согласно данным сведений, с сентября 2022 по август 2023, после ее смерти, было выплачено более 77 000 гривен на имя умершей.

Пенсионный фонд обратился в Ощадбанк с требованием прекратить выплату и вернуть денежные средства. В августе 2023 года банк вернул 43813 гривен, но другая сумма все еще находилась у неизвестного гражданина. В этой связи ПФУ обратился в банк с просьбой предоставить информацию о том, кто получил средства.

Однако, несмотря на повторные запросы, банк не предоставил необходимую информацию. Решение Галицкого районного суда от 9 января 2025 стало неожиданным для ПФУ. Суд отказал в удовлетворении иска, объяснив это отсутствием достаточных оснований для раскрытия банковской тайны.

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