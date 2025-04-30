В мае 2025 отключения газа в Днепре и области будут связаны с проведением плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как информирует Днепровский филиал ООО "Газораспределительные сети Украины" , временное ограничение газоснабжения коснется жителей ряда жилых домов в Днепре и близлежащих населенных пунктах.

Начиная с 5 мая на нескольких улицах Днепра, а также в Николаевке, Подгородном и пгт. Обуховка будет временно прекращено распределение голубого топлива. Ограничения будут продолжаться на разных улицах до 22 мая. В частности, ограничения затронут такие улицы в областном центре: Князя Ярослава Мудрого, Павлова, Мичурина, Старофабричная и других. Кроме того, газоснабжения не будет в некоторых районах Обуховки и Николаевки, а также в поселке Подгородное.

Прогнозируется, что после завершения ремонтных работ распределение будет возобновлено. Потребители должны обеспечить доступ работникам газораспределительной компании в каждое газифицированное помещение для проведения необходимых проверок и работ.

Жителям этих районов рекомендуется подготовиться к отключению газа в Днепре и области и использовать альтернативные источники энергии, в частности, электрические плитки. Это позволит снизить неудобства во время проведения ремонта.

Более подробный график можно просмотреть на странице Газсети .

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