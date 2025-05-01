Подорожание проезда в Днепропетровской области стало одной из наиболее актуальных тем для обсуждений жителей.

Подорожание проезда в Днепропетровской области произошло в одном из городов, сообщает Politeka.

Стоимость одной поездки выросла на 50% и теперь составляет 15 гривен, сообщает Никопольский городской совет , уточняя, что новые тарифы относятся ко всем городским автобусным маршрутам общего пользования.

Это решение стало неприятным сюрпризом для жителей Никополя, большинство из которых уже находятся в сложных условиях из-за постоянной угрозы со стороны оккупантов. Тем не менее, городские власти подчеркнули, что для детей до 18 лет и льготных категорий населения проезд будет оставаться бесплатным при предоставлении соответствующих документов.

Реакция местных жителей на повышение тарифа была в основном негативной. В условиях, когда люди живут под постоянными обстрелами, дополнительные финансовые расходы сильно обременяют их уже и так ограниченные бюджеты. Однако городской совет объясняет повышение тарифов экономическими факторами, такими как рост минимальной заработной платы, увеличение налоговой нагрузки и расходы на обслуживание транспортных средств.

Тем не менее, подорожание проезда в Днепропетровской области вызвало возмущение среди граждан, ведь большинство людей вынуждены обращаться к общественному транспорту, даже в условиях войны.

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