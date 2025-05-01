Подорожание проезда во Львове стало одной из наиболее актуальных тем для обсуждения в последнее время.

Подорожание проезда во Львове произойдет уже в скором времени, сообщает Politeka.

В мэрии заявили, что это решение необходимо из-за роста расходов на горючее, зарплаты и налоги. Однако, несмотря на требования перевозчиков повысить тариф до 32 гривен, власти решили предложить более умеренную корректировку.

Перевозчики указывали, что за последние годы тариф на проезд был слишком низким, в частности после внедрения электронной оплаты, когда средние цены стали меньше, чем в 2022 году. Игорь Самардак, генеральный директор концерна «Экопастранс», подчеркивал, что при оплате банковской картой цена должна быть 20 гривен, а при оплате картой ЛеоКарт — 17 гривен. Однако городские власти после анализа ситуации считают, что стоимость следует повысить, но не столь резко.

Таким образом, подорожание проезда во Львове будет выглядеть следующим образом: за наличность пассажиры будут платить 25 грн, за оплату банковской картой — 20 грн, за использование карты ЛеоКарт — 17 грн, а для студентов сниженный тариф составит 8,5 гривен. Остается бесплатным проезд для более 30 льготных категорий населения, таких как участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, при условии изготовления персонализированной Леокарт.

Городские власти подчеркивают, что не разрешат переводить всю инфляцию на жителей города.

Несмотря на повышение тарифов, путешествия по электронной системе ЛеоКарт все еще остаются более дешевыми, чем традиционные наличные.

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