Украинцам рассказали, как пенсионеры в Харькове могут получить дополнительную ежемесячную помощь.

В Харькове действуют специальные социальные программы, направленные на помощь пенсионерам, не имеющим родственников или не получающим от них поддержки, сообщает Politeka.

Программы базируются на положениях Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью».

Государство ежемесячно оказывает дополнительную финансовую поддержку пенсионерам отдельных категорий.

Сумма зависит от установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Прожиточный минимум в 2025 году для нетрудоспособных граждан составляет 2361 гривну.

Ежемесячная доплата для одиноких пенсионеров, отвечающих установленным требованиям, составляет 944 гривны (40% от прожиточного минимума).

Дополнительную ежемесячную доплату могут получить пенсионеры:

получают только пенсию по возрасту;

нуждаются в постоянном уходе;

проживают самостоятельно, без родственников;

достигли 80-летнего возраста.

Чтобы оформить дополнительную социальную помощь в Харькове, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и подготовить следующие документы:

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код (ИНН).

Медицинскую справку, подтверждающую необходимость постоянного ухода.

Выдержка, подтверждающая отсутствие других выплат.

Вывод врачебной комиссии о состоянии здоровья.

В случае успешного оформления документов, пенсионер будет ежемесячно дополнительно получать почти 1000 гривен, что поможет существенно улучшить его финансовое положение.

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