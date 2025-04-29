Бесплатная помощь переселенцам в Харькове стало известно, где получить важные вещи.

В Харькове у переселенцев есть возможность получить помощь, а именно необходимые вещи — одежду, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены и другие предметы быта, сообщает Politeka.

В городе действуют специальные гуманитарные хабы и пункты поддержки переселенцев и уязвимых категорий населения.

В частности, с 2022 года на Салтовке работает гуманитарный хаб, где ежедневно помощь получают около 70 человек. Основательница инициативы, волонтер Маргарита Смык, отмечает, что среди самых популярных запросов:

посуда,

постельное белье,

теплая верхняя одежда.

Вещи для помощи в основном приносят местные жители. В связи с активизацией боевых действий в Купянском направлении и на севере Харьковской области, количество переселенцев, нуждающихся в поддержке, постоянно растет.

При территориальных центрах предоставления социальных услуг также работают пункты, где ВПЛ, люди с инвалидностью, пенсионеры и другие уязвимые группы населения могут бесплатно получить:

кстати,

предметы гигиены,

посуда,

постельное белье.

График работы пунктов:

Будние дни с 09:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Индустриальный район - ул. Двенадцатого Апреля, 10/46, (0572) 94-26-95

Киевский - Багалия, 12, (057) 706-32-47

Немышлянский - бульвар Богдана Хмельницкого, 10-А, (057) 725-34-15

Новобаварский - Власенко, 14, (095) 922-58-06

Основянский - Богдана Хмельницкого, 13, (057) 725-26-15, (050) 063-78-17

Салтовский - Валентиновская, 23-г, (050) 995-36-33, (067) 787-94-57

Слободской - переулок Решетниковский, 3, (057) 737-15-33

Холодногорский - Большая Панасовская, 34-А, (097) 521-12-08, (067) 892-18-91

Шевченковский район - проспект Победы, 77А, (057) 725-34-96

По указанным адресам также можно передать одежду, обувь, постельные принадлежности и другие необходимые вещи, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается.

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