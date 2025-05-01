Местные жители скоро смогут увидеть, как работает новая система оплаты за проезд в Запорожье, поэтому рассказываем подробнее.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье сейчас находится на этапе тестирования, сообщает Politeka.

Как информируют в городском совете, процесс обновления заработает благодаря запуску муниципальной карты "Сич", которая значительно упрощает покупку билетов и позволяет властям более эффективно отслеживать поток пассажиров.

Четыре месяца назад в городе было запущено тестирование этой карты. Первоначально ее использование ограничивалось льготными категориями граждан и студентами, но, судя по результатам, система имеет большой потенциал. За это время выдано 377 студенческих карт и 98 льготных.

Теперь же, по словам городских чиновников, в ближайшее время планируется запустить "Сечь Общая", которая станет доступна всем жителям. Новая система оплаты за проезд в Запорожье позволит покупать билеты на разовые поездки и станет удобным инструментом для приобретения месячных проездных.

Она имеет потенциал стать основным платежным средством общественного транспорта. В частности, на базе КП "Запорожэлектротранс" планируется установить специальные стационарные терминалы, через которые можно будет получать карты. Кроме этого, город не ограничивается только физическим форматом. В мобильном приложении EasyPay уже можно ее пополнять.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.