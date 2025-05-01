Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове может произойти уже в текущем году.

Вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Харькове начал смущать украинцев, сообщает Politeka.

Стоимость коммунальных услуг, в частности водоснабжения, может возрасти уже в 2025 году, сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, отметив, что тарифы на воду в каждом регионе Украины разные, и в ближайшее время они могут увеличиться из-за роста стоимости электроэнергии. Как отметил Корольчук, сейчас цена 1 кубометра холодной воды по счетчику в Украине составляет 30-40 грн, но реальная стоимость воды уже может быть вдвое выше – до 60 грн за кубометр.

Согласно прогнозам, возможное увеличение расценок на горячую воду, которые составляют от 90 до 100 грн за кубометр, может привести к подорожанию до 150 грн. Этот рост цен, по словам экспертов, неизбежен, поскольку компании-поставщики понесут финансовые потери и вынуждены корректировать тарифы для покрытия расходов на модернизацию и ремонт инфраструктуры.

В то время как цены на воду могут вырасти, Минэнерго опровергло слухи о расценках на природный газ и электричество. В ведомстве заверили, что сейчас вопрос о росте стоимости газа и электричества не рассматривается правительством, и отметили, что гражданам следует доверять только официальным источникам.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове уже не раз поднималось в публичных дискуссиях, но теперь ситуация несколько прояснилась.

Источники: Телеграф, Новини live

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