Прогноз погоды в Днепре на вторник, 29 апреля 2025 года, синоптики рассказали, чего ждать в этот день.

Во вторник, 29 апреля 2025 года, жителей Днепра ждет ясное утро и прохладная весенняя погода, сообщает Politeka.

Утром небо над Днепром будет безоблачным, однако днем и вечером прогнозируется пасмурность.

С первых часов дня сохранится сухая и солнечная атмосфера, создавая комфортные условия для прогулок и активностей на свежем воздухе. При этом стоит учитывать ожидаемое похолодание.

Температура воздуха ночью опустится до +5°C. С восходом солнца начнется постепенное потепление: к 10:00 температура достигнет +15°C, а днем поднимется до +17°C, удерживаясь на этом уровне до вечера.

Легкий ветер силой до 3,2 м/с добавит свежести, а умеренная влажность вместе с солнечными лучами обеспечит ощущение уюта и комфорта. Погодные условия будут стабильными, без резких перепадов.

На ближайшую неделю прогнозируется сохранение сухой и солнечной погоды. Осадки маловероятны, что создаёт отличные предпосылки для активного отдыха на природе и планирования мероприятий на открытом воздухе.

Климатическая ситуация в Украине продолжает демонстрировать признаки устойчивого весеннего потепления: в южных и западных областях температура днём достигает +23°C и выше.

Атмосферное давление в Днепре останется немного выше нормы, что может слегка отразиться на состоянии метеочувствительных людей, но без серьёзных ухудшений самочувствия.

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