В Запорожье время от времени появляется новый график маршруток, так что местным жителям стоит быть в курсе событий.

Новый график маршруток в Запорожье вступил в действие с 16 апреля, поэтому теперь некоторым пассажирам придется по-другому планировать поездки, сообщает Politeka.

Новый график маршруток в Запорожье касается автобуса «Ул. В. Черновола – железнодорожная станция Баглий – Верхние Сады / Нижние Сады». Теперь пассажиры могут рассчитывать на четко расписанные рейсы, которые будут удобны как для будних, так и выходных дней.

Новый график маршруток в Запорожье, как сообщает КП «Транспорт», предусматривает, что автобусы будут курсировать каждый день. Обновленное расписание предусматривает следующие рейсы:

Автобусы по данному маршруту отправляются в 6:00, 8:00, 9:00, 10:00, 15:00, 16:00 и 18:00 с остановки по улице Уральской. Для точки «Нижние Сады» будут установлены интервалы в 7:00, 11:00 и 17:00. Такие изменения позволят жителям города и пригородных районов планировать свои поездки удобнее.

Однако это не единственные нововведения в городском транспорте. С 14 апреля №75 и №91 вышла новая компания перевозчиков — «ПРОФТАКСИ 1», которая была назначена городским исполнительным комитетом. Решение было принято после расторжения соглашений с предыдущими перевозчиками, не выполнявшими условия договора.

Поэтому нужно было срочно найти новую компанию, чтобы избежать транспортного коллапса. В настоящее время №75 соединяет улицу Героев 37-го батальона с 4-м Южным микрорайоном, а №91 связывает Дом культуры ЗАлК с селом Овочеводов.

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