Новый график маршруток в Харьковской области будет введен с 1 мая, сообщает Politeka.

Это будет бесплатный автобусный маршрут между селом Иванчуковка и городом Изюм, сообщает координатор транспортного проекта Гуманитарной миссии «Подснежник» Ирина Панченко.

По ее словам, первый рейс по новому расписанию состоится в 7:30 утра. Транспорт будет курсировать каждый четверг, что позволит жителям Иванчуковки и окрестных населенных пунктов бесплатно добираться в Изюм для решения неотложных дел, таких как оформление документов, медицинские консультации или закупка необходимых товаров.

Ирина Панченко подчеркнула, что социальные маршруты корректируются в соответствии с ситуацией безопасности в регионе. Например, в некоторых общинах раньше было больше маршрутов, но из-за активных боевых действий и приближения фронта количество рейсов сократилось.

Учитывая это, транспортные рейсы постоянно меняются: некоторые появляются, а другие временно прекращают свое существование. Благодаря таким мобильным маршрутам жители отдаленных населенных пунктов могут оперативно решать важные вопросы, не теряя много времени на транспортные переезды.

Благодаря новому графику маршруток в Харьковской области жители села Иванчуковка смогут беспрепятственно путешествовать в Изюм для получения необходимых услуг.

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