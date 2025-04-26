Новый график автобусов в Днепропетровской области будет действовать сразу в нескольких городах области накануне поминальных дней, сообщает Politeka.

В Самаре и Каменском изменили маршруты общественного транспорта, чтобы обеспечить удобство передвижения жителям в дни памяти близких.

В городе Самар и Самаровском районе 27 и 28 апреля 2025 года автобус №18 «Автовокзал – Кладбище (Кирпичный завод)» будет курсировать по специальному графику. Отправления с автовокзала будут начинаться с 08:00 и будут проходить каждые полчаса до 15:30. В обратном направлении от кладбища будет двигаться с 08:30 до 16:00. На других маршрутах Самара транспорт продолжит работу по обычному расписанию.

Тем временем в Каменском с 16 апреля вступил в силу новый график автобусов на Днепропетровщине для маршрута, соединяющего улицу Чорновола, Запорожье, центр города и микрорайоны Верхние и Нижние сады. Согласно сообщению КП "Транспорт", транспорт будет курсировать ежедневно, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение между отдаленными районами. Будет работать график как в рабочие, так и в выходные дни.

Городские власти призывают жителей города заблаговременно планировать свои поездки, учитывая обновленные расписания движения в обоих населенных пунктах.

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