Социальная помощь для одиноких пенсионеров в Киеве известно, кто может получить выплаты в 2025 году.

В Киеве продолжает действовать государственная программа социальной поддержки пожилых граждан, в том числе одиноких пенсионеров, не имеющих родных или не получающих от них должной помощи, передает Politeka.

Цель программы – повысить уровень жизни наиболее уязвимых категорий населения.

Программа реализуется в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Ежемесячно государство оказывает финансовую поддержку одиноким пенсионерам, отвечающим определенным критериям. В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну.

Соответственно, одинокие пенсионеры могут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 944 гривны – это 40% от указанного прожиточного минимума.

Чтобы получить дополнительную финансовую поддержку в Киеве, необходимо отвечать следующим требованиям:

получать только возрастные выплаты;

нуждаться в постоянном постороннем уходе;

проживать без членов семьи;

достичь 80-летнего возраста.

Для оформления выплаты следует обратиться в территориальное отделение ПФУ со следующими документами:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (ИНН);

медицинская справка, подтверждающая потребность в постоянном уходе;

выписка об отсутствии других социальных выплат;

заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья.

Успешное оформление позволяет украинцу ежемесячно получать почти 1000 гривен дополнительно, что является существенной поддержкой для улучшения благосостояния.

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