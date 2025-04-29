В Киеве продолжает действовать государственная программа социальной поддержки пожилых граждан, в том числе одиноких пенсионеров, не имеющих родных или не получающих от них должной помощи, передает Politeka.
Цель программы – повысить уровень жизни наиболее уязвимых категорий населения.
Программа реализуется в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».
Ежемесячно государство оказывает финансовую поддержку одиноким пенсионерам, отвечающим определенным критериям. В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну.
Соответственно, одинокие пенсионеры могут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 944 гривны – это 40% от указанного прожиточного минимума.
Чтобы получить дополнительную финансовую поддержку в Киеве, необходимо отвечать следующим требованиям:
получать только возрастные выплаты;
нуждаться в постоянном постороннем уходе;
проживать без членов семьи;
достичь 80-летнего возраста.
Для оформления выплаты следует обратиться в территориальное отделение ПФУ со следующими документами:
паспорт гражданина Украины;
идентификационный код (ИНН);
медицинская справка, подтверждающая потребность в постоянном уходе;
выписка об отсутствии других социальных выплат;
заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья.
Успешное оформление позволяет украинцу ежемесячно получать почти 1000 гривен дополнительно, что является существенной поддержкой для улучшения благосостояния.
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