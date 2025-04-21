Безкоштовне житло для ВПО в Києві доступне чна різних платформах та каналах.

Безкоштовне житло для ВПО в Києві продовжує надаватися тим, хто через війну змушений був покинути свій дім, повідомляє Politeka.

У столиці діє кілька програм допомоги переселенцям, які передбачають тимчасове розміщення у державних установах та приватних домоволодіннях.

Один із найпоширеніших способів отримати тимчасовий дах над головою — звернення до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем фактичного перебування. Після реєстрації переселенці можуть подати заяву на тимчасове роміщення в гуртожитках або центрах розміщення. Безкоштовне житло для ВПО в Києві в першу чергу надається найуразливішим категоріям населення — багатодітним родинам, людям з інвалідністю, пенсіонерам, вагітним жінкам і сім’ям із дітьми.

Ще один зручний варіант — платформа «Прихисток». Це онлайн-майданчик, де люди, готові надати дах над головою, розміщують свої оголошення. Наприклад, у районі Жуляни один із власників будинку пропонує окреме помешкання за умови невеликої допомоги по господарству — підстригти траву, прибрати подвір’я. Це взаємовигідна ініціатива, яка дозволяє знайти притулок тим, хто цього потребує, і водночас підтримати людей, які надають таку допомогу.

З усіх питань можна звертатися на гарячу лінію за номером 0 800 332 238 — оператори працюють цілодобово.

Джерело: olx

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