Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве доступно на различных платформах и каналах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве продолжает предоставляться тем, кто в результате вынужден был покинуть свой дом, сообщает Politeka.

В столице действуют несколько программ помощи переселенцам, которые предусматривают временное размещение в государственных учреждениях и частных домовладениях.

Один из самых распространенных способов получить временную крышу над головой – обращение в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту фактического пребывания. После регистрации переселенцы могут подать заявление на временное размещение в общежитиях или центрах размещения. Бесплатное жилье для ВПЛ в Киеве в первую очередь предоставляется наиболее уязвимым категориям населения — многодетным семьям, людям с инвалидностью, пенсионерам, беременным женщинам и семьям с детьми.

Еще один удобный вариант – платформа «Прихисток». Это онлайн-площадка, где люди, готовые предоставить крышу над головой размещают свои объявления. Например, в районе Жуляны один из владельцев дома предлагает отдельное помещение при небольшой помощи по хозяйству — подстричь траву, убрать двор. Это взаимовыгодная инициатива, которая позволяет найти убежище нуждающимся и одновременно поддержать людей, оказывающих такую ​​помощь.

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию по номеру 0800332238 — операторы работают круглосуточно.

Источник: olx

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