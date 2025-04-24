Люди, недавно выехавшие из опасных регионов, ищут бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье, поэтому рассматриваем варианты.

В городе можно найти бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье доступно в разных районах, и это дает возможность найти убежище даже на длительный срок.

Больше возможностей для внутренне перемещенных лиц есть в Вознесеновском районе. Здесь сосредоточено немало мест для временного проживания, в том числе на базе разных коммунальных предприятий и общественных организаций.

К примеру, есть несколько вариантов на улицах Победы и Независимой Украины, а также в нескольких общежитиях медико-фармацевтического университета. Другие районы города также предоставляют возможности для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

В Днепровском – действует три шелтера, в частности при церкви христиан веры евангельской «Эммануил» и университете. Они обеспечивают базовые условия для комфортного пребывания, однако обычно ВПЛ оплачивают коммунальные услуги, если эти расходы не компенсируются из бюджета.

В Коммунарском также расположено несколько мест для проживания внутренне перемещенных лиц, в частности, при медицинском профессиональном колледже, а также на базе различных благотворительных организаций. Кроме того, в районе есть и частные предприятия, которые готовы принять людей, нуждающихся в крыше над головой.

В Хортицком есть несколько вариантов временного пребывания, среди которых школа-интернат «Сечевой коллегиум» и Хортицкая национальная академия. Эти локации готовы предоставить бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье.

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