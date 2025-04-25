Если вас интересуют наиболее высокооплачиваемые вакансии в Харькове, вам могут подойти немало вариантов.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Харькове открыли новые возможности для специалистов разных направлений, сообщает Politeka.

В городе активно ищут электросварщиков, менеджеров автосервиса и риэлторов. Предложения подразумевают официальное трудоустройство, карьерный рост и заработную плату до 80 000 гривен.

ООО «СМУ №460» ищет электросварщика с зарплатой 42 000 грн. Предприятие работает в сфере строительства энергетических объектов по всей Украине. Требования к кандидату: профильное образование, не менее 2 лет опыта и готовность к командировкам. Предлагается официальное оформление, оплачиваемый отпуск, медицинские листки, а также повышение квалификации за счет компании.

Агентство недвижимости X-Estate открывает двери для новых риэлторов с доходом от 30 000 до 80 000 грн.Даже без опыта - всему обучают с нуля. Компания работает в условиях военного времени, сохраняя стабильность и репутацию. Новички получают первые выплаты уже через неделю после старта. В агентстве обещают интересные задачи, современный офис, профессиональное развитие и поддержку со стороны команды.

Тем временем автосервис Arven Auto приглашает менеджера-приемника с опытом работы в сфере ремонта автомобилей. Заработная плата – до 40 000 грн, плюс бонусы, обучение, стабильные выплаты и дружеский коллектив. Офис находится в самом центре города.

Таким образом, работа в Харькове есть и она хорошо оплачивается. Вакансии охватывают как технические, так и коммерческие специальности, предлагая конкурентную оплату и перспективы роста. Самые высокооплачиваемые вакансии в Харькове уже доступны активным кандидатам.

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