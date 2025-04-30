Пенсионеры в Одессе могут получить пособие в размере десяти выплат, известно, кто имеет право.

Пенсионеры Одессы могут получить помощь в размере десяти пенсий, узнайте, кто имеет право, передает Politeka.

В Одессе и области отдельные категории людей имеют право на единовременную выплату, равную десяти месячным начислениям.

Об этом сообщается в законах Украины "О пенсионном обеспечении " и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто может претендовать на выплату, доплата предоставляется педагогическим работникам, которые:

занимали должности, предусматривающие пенсию за выслугу лет;

выходят на заслуженный отдых по возрасту;

имеют страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Образовательные учреждения, где должны были работать эти лица:

Школы, военные учебные учреждения, музыкальные и художественные школы;

ПТУ и вузы I–II уровней аккредитации;

Дошкольные заведения всех типов;

Внешкольные учреждения, логопедические пункты, школы-клиники;

Детские дома, воспитательные учреждения, приемники-распределители;

Межшкольные учебно-производственные комбинаты и др.

Размер единовременной помощи определяется на дату назначения выплат. Эта выплата является разовой и предоставляется только один раз.

Если вы или ваши близкие трудились в системе образования и готовитесь к выходу на заслуженный отдых — обязательно проверьте свое право на дополнительную выплату.

Кстати, оформить пенсию в Украине сегодня можно как в отделении, так и онлайн через портал ПФУ — удобно и быстро.

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