Пенсионеры Одессы могут получить помощь в размере десяти пенсий, узнайте, кто имеет право, передает Politeka.
В Одессе и области отдельные категории людей имеют право на единовременную выплату, равную десяти месячным начислениям.
Об этом сообщается в законах Украины "О пенсионном обеспечении " и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Кто может претендовать на выплату, доплата предоставляется педагогическим работникам, которые:
занимали должности, предусматривающие пенсию за выслугу лет;
выходят на заслуженный отдых по возрасту;
имеют страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Образовательные учреждения, где должны были работать эти лица:
Школы, военные учебные учреждения, музыкальные и художественные школы;
ПТУ и вузы I–II уровней аккредитации;
Дошкольные заведения всех типов;
Внешкольные учреждения, логопедические пункты, школы-клиники;
Детские дома, воспитательные учреждения, приемники-распределители;
Межшкольные учебно-производственные комбинаты и др.
Размер единовременной помощи определяется на дату назначения выплат. Эта выплата является разовой и предоставляется только один раз.
Если вы или ваши близкие трудились в системе образования и готовитесь к выходу на заслуженный отдых — обязательно проверьте свое право на дополнительную выплату.
Кстати, оформить пенсию в Украине сегодня можно как в отделении, так и онлайн через портал ПФУ — удобно и быстро.
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