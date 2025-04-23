Синоптики уже опубликовали прогноз погоды в Запорожье на 24 апреля и поведали все детали этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 24 апреля ожидается теплый день с мелкими осадками, сообщает Politeka.

Утро встретит горожан облачным небом и температурой +13–15°C, а уже к полудню потеплеет до +26°C. Ветер будет слабым – до 3 м/с, а атмосферное давление будет держаться на уровне 748–749 мм рт. ст.

Несмотря на пасмурную первую половину дня, вечером небо прояснится. Влажность воздуха будет меняться в течение суток: с 83% утром до 25% днем. Следует заметить, что высокая влажность может быть опасной, поскольку ухудшает теплоотдачу организма, что повышает риск теплового удара и обостряет хронические заболевания дыхательной системы.

И хотя днем ​​возможен мелкий дождь, по прогнозам синоптиков, к вечеру осадки прекратятся и температура опустится до комфортных +19°C.

Исторические погодные данные свидетельствуют: самым теплым этот день был в 1950 году, когда воздух прогрелся до +30°C, а самым холодным – в 1954 году с отметкой -2°C.

Согласно народным приметам, 24 апреля – день, когда медведь выходит из берлоги. Считалось, что если к этому времени водоемы еще покрыты льдом, весна будет поздней. А мороз утром вместе со снегом предвещали еще месяц холода.

Итак, согласно прогнозу погоды в Запорожье на 24 апреля, ввиду влажности и возможных порывов ветра, лучше планировать прогулки ближе к вечеру.

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