Пенсии в Одессе в мае 2025 года изменятся, стало известно, кто получит надбавку и какие суммы предусмотрены.

В мае 2025 года часть пенсионеров в Одессе получит повышенные выплаты, а автоматические возрастные доплаты, которые начисляются после достижения соответствующего возраста, передает Politeka.

По данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсий в стране постепенно растет, и согласно действующему законодательству пересмотр начислений происходит регулярно.

В мае возрастную надбавку получат пожилые люди, которые отпраздновали день рождения в апреле. Размер доплат выглядит так:

70-74 года - 300 гривен;

75-79 лет - 456;

80 лет и старше – 570 грн.

В первый месяц после достижения нового возрастного порога украинцы получат частичную сумму надбавки - она ​​будет рассчитана пропорционально количеству дней после дня рождения.

Родившиеся в начале месяца получат большую сумму, чем те, чей день рождения был позже.

Обращаться в фонд лично украинцам не нужно — все начисления производятся автоматически на основе данных с электронной базы.

Прибавки по возрасту предусмотрены только для пенсионеров, чья общая выплата не превышает 10 340,35 грн.

С 1 мая повышение касается всех граждан в возрасте от 70 лет, получающих выплаты по возрасту и имеющих ежемесячный доход ниже указанной суммы.

Ранее сообщалось, что пенсии в Одесской области продолжают быть выше среднего показателя по Украине, но даже там многие сталкиваются с трудностями из-за невысокого уровня выплат.

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